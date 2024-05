De software voor beoordelingen en recensies van Lipscore biedt u de grootste hoeveelheid klantfeedback op de markt. Gemiddeld laat ruim 20% van de eindklanten een beoordeling en/of review achter via onze software, waardoor u een onbetaalbaar inzicht krijgt in hun ervaring met uw dienst en producten. Handel op basis van de feedback om duurzame klantrelaties op te bouwen, tevreden klanten te koesteren en te verbeteren waar daar ruimte voor is. Vergroot het vertrouwen door eerlijke klantfeedback te tonen in uw online winkel en maak van elke klant uw merkambassadeur.

Website: lipscore.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Lipscore. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.