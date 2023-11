Lenovo Group Limited, vaak afgekort tot Lenovo (/ləˈnoʊvoʊ/lə-NOH-voh, Chinees: 联想; pinyin: Liánxiǎng), is een Chinees multinationaal technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, produceren en op de markt brengen van consumentenelektronica, personal computers, software, zakelijke oplossingen en aanverwante diensten. Producten die door het bedrijf worden vervaardigd, zijn onder meer desktopcomputers, laptops, tabletcomputers, smartphones, werkstations, servers, supercomputers, apparaten voor gegevensopslag, IT-beheersoftware en slimme televisies. De bekendste merken zijn onder meer de ThinkPad zakelijke lijn laptopcomputers (overgenomen van IBM), de IdeaPad-, Yoga- en Legion-consumentenlijn laptopcomputers, en de IdeaCentre- en ThinkCentre-lijnen desktopcomputers. Vanaf 2021 is Lenovo qua verkoop per eenheid 's werelds grootste leverancier van personal computers.

Website: lenovo.com

