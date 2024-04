LeadBoxer is een platform voor het genereren en scoren van leads voor kleine tot grote B2B-verkoopteams. LeadBoxer biedt verkoopteams van elke omvang waardevolle inzichten in waar hun potentiële klanten in geïnteresseerd zijn, nog voordat ze überhaupt contact opnemen. De software maakt automatisch bezoekersprofielen aan voor websitebezoekers, legt gegevens vast over hun online gedrag en interacties en kent hen vervolgens een leadscore toe volgens de parameters die zijn ingesteld door de toegewezen accountmanager. Met LeadBoxer kunnen verkoopteams websitebezoekers, pagina- en videoweergaven, documentdownloads volgen en verkeersbronnen meten. De aangewezen verkoper kan het belang van verschillende leadeigenschappen (branche, aantal paginaweergaven etc.) instellen om zo de door LeadBoxer toegekende leadscore te beïnvloeden. Wanneer een lead gereed is om te worden gekwalificeerd, rapporteert en informeert LeadBoxer de verantwoordelijke verkoper (of personen). De relevante verkoper kan rechtstreeks met zijn lead in contact komen via de LeadBoxer-app, waar leads op elk gewenst moment kunnen worden beoordeeld, toegewezen of verwijderd. LeadBoxer kan via een geavanceerde API worden geïntegreerd met CRM's en andere verkooptools.

