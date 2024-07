Knowmax is een door AI aangedreven, volledige oplossing voor kennisbeheer, gebouwd door CX-experts om u te helpen een eersteklas klantervaring te bieden op alle contactpunten. We hebben samengewerkt met Fortune 500-bedrijven, waardoor ze klanttevredenheid kunnen bieden door middel van strategisch kennismanagement. Onze KM-modules, namelijk kennisbankartikelen en veelgestelde vragen, visuele handleidingen en cognitieve beslissingsbomen, zijn speciaal gebouwd om contextuele en bruikbare kennis met minimale inspanning direct beschikbaar te maken voor uw ondersteuningskampioenen en klanten. Met onze no-code doe-het-zelf contentcreatiemogelijkheden heb je geen technische expertise nodig om content te creëren. Dankzij onze native integraties met CRM en contactcentertechnologie hebben gebruikers toegang tot relevante informatie, waar ze ook zijn, zonder tussen schermen te moeten wisselen. Wij zijn geboren uit een contactcenter, begrijpen de talloze obstakels waarmee klantgerichte bedrijven worden geconfronteerd en geloven dat de juiste kennis op het juiste moment een verschil maakt bij het vormgeven van klantervaringen. Ons next-gen KM-platform is gebouwd met dit inzicht om u in staat te stellen boven de steeds evoluerende verwachtingen van uw klanten uit te stijgen door uw kennis voor u te laten werken.

