Knack is al meer dan tien jaar een pionier op het gebied van No Code met meer dan 5000 klanten, van KMO's tot de grootste ondernemingen in de Fortune 500. Knack stelt alledaagse innovators in staat om gemakkelijk kritische zakelijke uitdagingen te overwinnen. Door gebruik te maken van het intuïtieve no-code platform en het expert builder-netwerk van Knack kunnen teams snel aangepaste applicaties bouwen die gegevens verzamelen en beheren, processen automatiseren en workflows online verplaatsen. Dit bespaart u tijd omdat bedrijfsbouwers workflows kunnen creëren en aanpassen en in staat zijn hun eigen uitdagingen op te lossen. Knack helpt bij het oplossen van een verscheidenheid aan functionele gebruiksscenario's, zoals klanten- en leveranciersportals, aangepaste CRM- en projectmanagement-apps, LMS-systemen, facturatie- en contractbeheer, logistiek en supply chain, luchtvaartplanning, ledenlijsten en vrijwilligersbeheer, vastgoed- en huurdersbeheer , Gezondheidszorg (HIPAA), apps voor communicatie met de staat en lokale overheid, en meer. Knack helpt niet-programmeurs eenvoudig prachtige, datagestuurde webapps te bouwen. Gegevens kunnen uit spreadsheets worden geïmporteerd en naar een online database worden geconverteerd. Tools zoals zoeken, formulieren en tabellen worden gebruikt om webapps te bouwen die met de gegevens werken. We bieden speciale edities voor de gezondheidszorg (HIPAA), overheid (GovCloud) en SOC2-compliance. Apps kunnen op elke site worden gepubliceerd en worden aangepast aan het omringende ontwerp. Er kunnen meerdere versies op verschillende sites en voor verschillende doelgroepen worden gepubliceerd. Ontwikkelaars kunnen deze apps uitbreiden met een RESTful API, aangepaste CSS en JS-gebeurtenishandlers.

Website: knack.com

