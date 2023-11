Infomaniak kDrive

kDrive is de veiligste cloud voor online samenwerken en toegang tot uw documenten en bestanden op al uw apparaten. Uw gegevens worden uitsluitend in Zwitserland opgeslagen in de milieuvriendelijke datacentra van de grootste hostingprovider van het land. Het gratis aanbod bij ik.me biedt 3 GB opslagruimte, en voor slechts 5 euro/maand kun je tot 2 TB aan data opslaan in een cloud die je privacy respecteert.

Website: infomaniak.com

