Jooto is een taak- en projectmanagementtool in Kanban-stijl die door meer dan 260.000 mensen wordt gebruikt. De basishandeling is gewoon slepen en neerzetten. U kunt taken ook beheren met behulp van Gantt-diagrammen en tussen projecten. Het is gemakkelijker om de status van projectleden te begrijpen, wat het beheer eenvoudiger maakt.

Website: jooto.com

