goo TV Shows (Kanto-versie) is een site vol tv-informatie die niet alleen programma-inhoud introduceert, maar ook informatie over artiesten en productiepersoneel, en u kunt uw favoriete programma-informatie op elk gewenst moment bekijken door deze te registreren in uw Mijn lijst.

Website: tvtopic.goo.ne.jp

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan gooテレビ. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.