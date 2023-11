Join.com is een gratis software voor het aantrekken van talent en het volgen van sollicitanten, die kleine en middelgrote bedrijven helpt de juiste mensen aan te werven. Join biedt een gestroomlijnde, collaboratieve en intuïtieve tool om het wervingsproces voor recruiters in heel Europa en daarbuiten te optimaliseren. Met Join kunnen recruiters mooie en effectieve vacatures maken, deze met één klik promoten op toonaangevende vacaturesites en hun wervingsstroom op een gecentraliseerde manier beheren. Dit alles in een oogwenk en gratis!

Website: join.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan JOIN. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.