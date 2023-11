Comeet is een volgsysteem voor kandidaten en een wervingsplatform voor kleine en middelgrote bedrijven die klaar zijn voor hoge groei. Het bekroonde, cloudgebaseerde platform is uiterst collaboratief en biedt wervingsteams een eenvoudig, gebruiksvriendelijk ontwerp, dynamische configureerbaarheid, geautomatiseerde workflows en nog veel meer. Comeet is op ondernemingsniveau en rijk aan functies. Perfect voor sourcing, coördineren, communiceren, delen, plannen, voorbereiden, engageren, evalueren, aannemen en rapporteren.

Website: comeet.co

