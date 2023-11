HireBeat is een video-wervingsplatform dat werkgevers helpt talenten op grote schaal te vinden, te betrekken en aan te nemen door wervingsautomatisering aan te bieden. In tegenstelling tot de eerste generatie ATS stroomlijnen wij uw gehele rekruteringsstroom; waardoor u zich meer kunt concentreren op het aannemen van de beste kandidaten door administratieve taken te automatiseren, zoals vacatures, adverteren op vacaturesites, screening van video-interviews onderweg en meer.

Website: hirebeat.co

