Occupop is krachtige maar eenvoudig te gebruiken software voor het volgen van sollicitanten die mensen naadloos met elkaar verbindt, waardoor geweldige relaties en sterke teams ontstaan. Onze dynamische functies, zoals AI-cv-screening, interviewscorekaarten en beoordeling van rekruteringsmanagers, geven u de macht, waardoor u eenvoudig in contact kunt komen met de beste kandidaten en het hele proces kunt beheren via één slimme oplossing voor het volgen van sollicitanten. Onze prijzen en functies zijn gebouwd met alle wervingsbehoeften in gedachten.

Website: occupop.com

