Intract is een Web3 Analytics Suite om Web3-projecten en -gemeenschappen te laten groeien. Intract levert cloudgebaseerde Web3 Marketing-software waarmee projecten en communities leden kunnen werven via data-ondersteunde marketinginzichten. Ons platform omvat producten voor communitytoegang, service en marketingbeheer die gratis beginnen en kunnen worden geschaald om aan uw Web3-groeibehoeften te voldoen - op elke schaal - pre-token of post-token. ✅ On Chain Analytics ✅ Token Gating ✅ Web3-gebruikersattributie ✅ RoI-tracking van campagnes ✅ Persona-creatie voor gebruikers en klanten ✅ Conversies bijhouden ✅ Identificatie van nieuwe gebruikers ✅ Wallet Networth-erkenning

Website: intract.io

