HireMojo is een wervingsautomatiseringsplatform dat niet alleen alle ATS-functies omvat, maar ook AI, Big Data en robots gebruikt om veel van de handmatige administratieve processen die bij werving betrokken zijn te automatiseren, zodat jij en je team zich kunnen concentreren op de menselijke aspecten van werving, zoals sollicitatiegesprekken. , het verlengen van aanbiedingen en het onderhandelen over de huur. We hebben ook de mogelijkheid toegevoegd om een ​​beoordeelde, doorgelichte recruiter van het hoogste niveau het hele wervingsproces voor u te laten afhandelen tegen een fractie van wat u bij een bureau zou uitgeven.

Website: hiremojo.com

