helloCash is de eenvoudigste kassa – 100% juridisch conform! helloCash biedt je alles wat je nodig hebt om je bedrijf nog verder te laten groeien. Om ervoor te zorgen dat je je kassa altijd bij je hebt, is helloCash platformonafhankelijk en draait het op pc, tablet of smartphone. Hierdoor heb je geen dure extra hardware nodig. Regelmatige updates zorgen ervoor dat uw kassa altijd up-to-date is. Zo kunt u zich volledig concentreren op uw corebusiness!

Website: hellocash.at

