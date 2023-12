Gebruik Vault om gegevens te bewaren, te doorzoeken en te exporteren ter ondersteuning van de bewaar- en eDiscovery-behoeften van uw organisatie. Kluis ondersteunt: - Gmail-berichten - Chats in de klassieke versie van Hangouts met de geschiedenis ingeschakeld en Google Talk-chats die geregistreerd zijn - Google Groepen - Bestanden in Google Drive - Gesprekken in Google Chat met geschiedenis ingeschakeld. - Opnames in Google Meet

Website: google.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Google Vault. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.