Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) werd in 2008 opgericht door Dr. Tom Smith met de visie om machine learning-methoden toe te passen op seismische interpretatie om het risico van olie- en gasexploratie en de kosten van veldontwikkeling te verminderen. Kort na de lancering van het bedrijf verzamelde Dr. Smith een aantal van de beste talenten in de sector om de volgende generatie seismische interpretatiesoftware te ontwikkelen. De missie van de groep was om machinaal leren toe te passen op het probleem van seismische interpretatie en de nieuwe mogelijkheden te leveren in een kant-en-klaar, commercieel softwareproduct dat door elke geowetenschapper zou kunnen worden gebruikt. De nieuwe AI-werkbank, gebrandmerkt als Paradise, zou een intuïtieve, elegante interface bevatten die geowetenschappers begeleidde bij het toepassen van machine learning op veel verschillende soorten geologisch onderzoek. Meer dan drie jaar in ontwikkeling, waaronder een jaar veldproeven, werd Paradise in 2013 gelanceerd als een commercieel product op de jaarlijkse conventie van de Society of Exploration Geophysicists (SEG) en heeft sindsdien wereldwijd een gestage acceptatie gekend, ook door nationale oliemaatschappijen (NOC's) en internationale oliemaatschappijen. Geophysical Insights blijft capaciteiten opbouwen in de Paradise AI-workbench, die diepgaandere inzichten blijkt te onthullen in de seismische respons door middel van machine learning en deep learning-technologieën. Paradise is gebouwd voor grote datasets en is een ‘Big Data’-oplossing die eenvoudig kan worden geschaald van een enkel werkstation naar een onderneming. Met behulp van combinaties van begeleide en niet-gecontroleerde machine learning-algoritmen die mogelijk worden gemaakt door GPU-computing, kunnen seismische tolken meer informatie uit seismische en putgegevens in Paradise halen dan anders mogelijk zou zijn met traditionele interpretatietools.

Website: geoinsights.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Geophysical Insights. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.