Door Fireberry te gebruiken, kunt u eenvoudig al uw zakelijke behoeften beheren met een gebruiksvriendelijk systeem. Communiceer rechtstreeks met uw klanten via het systeem en houd alle bedrijfsinformatie bij die u nodig heeft met op maat gemaakte objecten en velden. Laat Fireberry voor u werken met automatiseringen, waarmee u de dagelijkse taken efficiënt kunt automatiseren. Categoriseer en reageer in een handomdraai op tickets met behulp van de door de AI Assistant gegenereerde velden en antwoorden. De dashboards en rapporten helpen u weloverwogen beslissingen te nemen om uw bedrijf te verbeteren. Ingebouwde integraties zoals Google, Office 365 en Facebook helpen u uw werk op één plek te centraliseren. Als u iets nodig heeft dat nog niet in het systeem is opgenomen, kunt u eenvoudig derde partijen integreren met behulp van API's.

Website: fireberry.com

