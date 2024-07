EvolveAI is een op AI gebaseerd trainingsinstrument dat tot doel heeft betaalbare expertise te bieden aan degenen die hun trainingsdoelstellingen nastreven. Het integreert geavanceerde kunstmatige intelligentie met toonaangevende coaches, atleten van wereldklasse en het nieuwste onderzoek om aangepaste trainingsplannen te produceren. Een belangrijk facet van de functionaliteit is de klassieke blokperiodisering, waarbij gebruik wordt gemaakt van training met lage intensiteit en hoog volume. EvolveAI biedt atleten de flexibiliteit om een ​​verscheidenheid aan topsetstijlen en combinaties te selecteren voor verschillende routines zoals squat, bench of deadlift. Deze selecties bepalen vervolgens het volume van de training. Het AI-systeem in EvolveAI past de training aan op basis van trainingsanalyse, met een trainingsalgoritme dat is ontworpen om elke lift via een macrocyclus te optimaliseren. Het zorgt niet alleen voor de juiste volgorde van de oefeningen, maar is ook uitgerust met specifieke video's en coachingsaanwijzingen voor de juiste vorm en techniek. Deze tool is ontworpen om een ​​kosteneffectieve en op maat gemaakte oplossing te bieden, waardoor een één-op-één ontmoeting met een coach overbodig wordt. Gebruikers kunnen geoptimaliseerde trainingen verwachten voor hun doelen, en door consistent gebruik en regelmatige check-ins kunnen ze efficiënt werken aan het bereiken van hun fitnessdoelstellingen.

Website: evolveai.app

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan EvolveAI. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.