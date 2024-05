Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Het MKB voorzien van innovatieve en creatieve IT-oplossingen en de traditionele groeibarrières van het MKB overwinnen met de modernste hulpmiddelen Effitrac is ontworpen om bedrijven te helpen de concurrentie voor te blijven en de manier waarop ze werken opnieuw uit te vinden. Effitrac biedt momenteel meer dan 27 modules aan op het gebied van financiële boekhouding, verkoop, inkoop, HR, salarisadministratie, CRM, projectmanagement, proces- en discrete productie voor verschillende industrieën met tevreden klanten in vier landen (India, Verenigde Arabische Emiraten, Koninkrijk Saoedi-Arabië en China ) Bel ons nu om te begrijpen hoe Effitrac het MKB nieuwe manieren heeft geboden om de zakelijke taken altijd en overal af te handelen. Effitrac biedt haar klanten zowel SaaS- als stand-alone-oplossingen met meertalige ondersteuning.

