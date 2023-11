EduPage is een cloudgebaseerd schoolbeheersysteem dat volledig geïntegreerd is met onze toonaangevende planningssoftware. Een goed lesrooster is van cruciaal belang voor de meeste schooltaken: van het invoeren van het leerplan, het bijhouden van de aanwezigheid, het reserveren van kamers, het opgeven van huiswerk tot e-learning. Omdat het lesrooster dagelijks verandert, is een naadloze integratie met de processen van andere scholen van cruciaal belang. EduPage biedt veel functies, u kunt er maar een paar gebruiken, maar de echte kracht van synergie komt tot uiting zodra u er meer of idealiter allemaal gaat gebruiken.

Website: edupage.org

