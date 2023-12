Shore is de complete digitale oplossing voor service- en retailbedrijven: het aanbieden van planning en boeking via website/sociale media, marketing & CRM plus betalingen in een volledig geïntegreerd iPad-kassasysteem.

Website: shore.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Short. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.