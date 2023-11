Power Planner is de ultieme huiswerkplanner voor studenten, met online synchronisatie, cijferberekening, automatische herinneringen en meer! Met het online account van Power Planner kunt u uw huiswerkopdrachten bijhouden en plannen, waar u ook bent. Met Power Planner kunt u semesters beheren, lessen invoeren met tijdschema's en ruimtelocaties, opdrachten en examens toevoegen, automatische herinneringen ontvangen over aankomend huiswerk en meer. Cijfer- en GPA-berekeningen worden ook volledig ondersteund, zodat u precies weet wat uw GPA voor meerdere semesters is. De betaalde versie (eenmalige aankoop) biedt de mogelijkheid om meer dan vijf cijfers per klas toe te voegen, meerdere semesters te gebruiken en meer. Je koopt het via een in-app-aankoop, en als je Power Planner één keer koopt, ontgrendel je het overal. De gratis versie is echter nog steeds perfect functioneel.

Website: powerplanner.net

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Power Planner. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.