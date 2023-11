Met de Great Courses-app kun je cursussen spelen die je bij ons hebt gekocht. The Great Courses brengt de beste professoren ter wereld naar miljoenen mensen die dieper willen ingaan op de onderwerpen die hen het meest interesseren. Geen examens. Geen huiswerk. Geen schema. Gewoon een wereld aan kennis die altijd en overal beschikbaar is, via video of audio.

Website: thegreatcourses.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan The Great Courses. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.