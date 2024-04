Edge Impulse biedt het nieuwste op het gebied van machine learning-tools, waardoor alle ondernemingen slimmere edge-producten kunnen bouwen. Onze technologie stelt ontwikkelaars in staat om meer AI-producten sneller op de markt te brengen, en helpt bedrijfsteams snel branchespecifieke oplossingen te ontwikkelen in weken in plaats van jaren. Edge Impulse biedt krachtige automatisering en low-code-mogelijkheden om het eenvoudiger te maken waardevolle datasets te bouwen en geavanceerde AI te ontwikkelen met streaming data. Met meer dan 75.000 ontwikkelaars en partnerschappen met de beste siliciumleveranciers levert Edge Impulse een naadloze integratie-ervaring die met vertrouwen kan worden gevalideerd en geïmplementeerd in het grootste hardware-ecosysteem.

Website: edgeimpulse.com

