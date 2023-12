DHL International GmbH (DHL) is een internationale koeriers-, pakketbezorg- en exprespostdienst, onderdeel van het Duitse logistieke bedrijf Deutsche Post. Het bedrijf bezorgt meer dan 1,5 miljard pakketten per jaar. Het bedrijf werd in 1969 opgericht in San Francisco, VS, en breidde zijn dienstverlening eind jaren zeventig over de hele wereld uit. In 1979 kwam het bedrijf onder de naam DHL Air Cargo de Hawaïaanse eilanden binnen met een vrachtdienst tussen de eilanden met behulp van twee DC-3- en vier DC-6-vliegtuigen. Dalsey en Hillblom hielden persoonlijk toezicht op de dagelijkse activiteiten totdat het uiteindelijke faillissement in 1983 de deuren sloot. Op zijn hoogtepunt had DHL Air Cargo iets meer dan 100 werknemers, management en piloten in dienst. Het bedrijf was vooral geïnteresseerd in offshore- en intercontinentale leveringen, maar het succes van FedEx leidde vanaf 1983 tot hun eigen intra-Amerikaanse expansie. In 1998 begon Deutsche Post aandelen in DHL te verwerven. Het bereikte een controlerend belang in 2001 en verwierf in december 2002 alle uitstaande aandelen. Het bedrijf nam vervolgens DHL op in zijn Express-divisie, terwijl het gebruik van het merk DHL werd uitgebreid naar andere divisies, bedrijfseenheden en dochterondernemingen van Deutsche Post. Tegenwoordig deelt DHL Express zijn merk DHL met bedrijfsonderdelen als DHL Global Forwarding en DHL Supply Chain. Het kreeg voet aan de grond in de Verenigde Staten toen het Airborne Express overnam. De financiële resultaten van DHL Express worden gepubliceerd in het jaarverslag van Deutsche Post AG. In 2016 steeg de omzet van deze divisie met 2,7% naar € 14 miljard. De winst vóór rente en belastingen (EBIT) steeg in 2015 met 11,3% naar € 1,5 miljard.

Website: dhl.com

