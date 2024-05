Voor gedistribueerde technologie- en R&D-teams is het moeilijk om alle ingenieurs, productteams en zakelijke belanghebbenden op één lijn te krijgen. Om dit op te lossen, maakt DemoHop online showcase-evenementen mogelijk die werknemers en hun ideeën binnen een paar uur samenbrengen. We hebben grote bedrijven die DemoHop gebruiken om hun mensen bij elkaar te brengen en de samenwerking te stimuleren. De realiteit is dat alledaagse vergadertools zoals Teams of Zoom niet zo goed zijn in het helpen van mensen om elkaar te ontmoeten, experts te identificeren of ideeën te verspreiden. DemoHop stelt 's werelds meest vooraanstaande technologieteams in staat om 1) de ROI van technologische investeringen te maximaliseren, 2) innovaties en best practices te verspreiden, en 3) werknemers energie te geven. Om dit te doen ligt de magie van DemoHop in het format dat de deelnemers hun eigen avontuur kunnen laten kiezen, waardoor mensen tijd kunnen besteden aan onderwerpen die voor hen het belangrijkst zijn. Dit zorgt voor een zeer boeiende samenwerking met bezoekers, wat DemoHop een hoge 80 NPS oplevert! DemoHop-evenementen zijn eenvoudig op te zetten, schaalbaar naar honderden of duizenden werknemers, en zijn gebouwd voor de onderneming met alle verwachte beveiligings- en rapportagemogelijkheden. Het beste van alles is dat DemoHop niet slechts een kwestie van een kwart is, maar een essentieel onderdeel wordt van de cultuur van het technologieteam en het hele jaar door een waardevolle hulpbron voor iedereen.

Website: demohop.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan DemoHop. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.