DeepTranscript is een automatische spraakherkenningstechnologie voor bedrijven die zich toeleggen op het gebruik van spraakgegevens. Ontworpen als de perfecte technologieleverancier voor professionals die grote volumes willen transcriberen door een hoge nauwkeurigheid en lage prijzen aan te bieden. Laten we alle gegevens verzamelen die beschikbaar zijn in gesprekken, gesprekken, interviews met een plug-and-play API met een onmiddellijke go-to-market en relevante functies bovenop nauwkeurige transcriptie: emotieanalyse, terugkerende redenen voor tevredenheid...

Website: deeptranscript.com

