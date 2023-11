Transformeer uw onbewerkte gegevens in betrouwbare, gedocumenteerde, up-to-date datasets. Dataform is de plek waar uw datateam samenwerkt om één enkele bron van waarheid voor de gegevens van uw bedrijf op te bouwen. Werk samen aan SQL-pijplijnen in BigQuery zonder code te schrijven of de infrastructuur te beheren.

Website: dataform.co

