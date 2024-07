Dashbot is een AI-aangedreven Conversational Data Platform dat is ontworpen om op grote schaal bruikbare inzichten uit klantinteracties te halen. Het dient als een strategisch hulpmiddel bij het transformeren van multi-channel gespreksgegevens om betere klantervaringen te stimuleren voor een breed scala aan gebruiksscenario's. Dashbot verenigt gegevensbronnen in de hele organisatie in silo's, haalt inzichten uit donkere gegevens en klantonderzoeken of bewerkt bestaande gespreksgegevens om de prestaties van chatbots te verbeteren. Het fungeert als een centrale hub, die ongestructureerde gespreksgegevens omzet in een uniform, bruikbaar formaat voor de hele organisatie. Het platform is uitgerust met automatiseringstools zonder code om het verkennen van data en het verkrijgen van inzichten te vergemakkelijken, waardoor teams zich kunnen concentreren op datagestuurde acties voor organisatorische verbetering. Dashbot maakt visualisatie van het volledige multichannel klanttraject mogelijk door klantervaringskanalen te integreren, waardoor de optimalisatie van de gebruikerservaring wordt verbeterd. Het wordt in verschillende sectoren gebruikt door klantervaringsteams, conversatie-AI-teams en digitale teams om op data gebaseerde verbeteringen te bewerkstelligen. Het helpt gebruikers een data-first-strategie te benutten en innovatie te versnellen door de datamodellen van Natural Language Processing te optimaliseren met behulp van de geavanceerde Machine Learning-mogelijkheden. Het platform maakt ook een verrijking van de klantervaring en werknemerservaring mogelijk, voor onbeperkte mogelijkheden op het gebied van conversationele AI.

Website: dashbot.io

