Dasha.AI is een geavanceerd platform voor het ontwikkelen van ultrarealistische conversationele AI-agents voor gebruik in een verscheidenheid aan toepassingen. Het is bedoeld om bedrijven de capaciteit te bieden om op spraak en tekst gebaseerde AI-agenten te bouwen die in staat zijn taken uit de echte wereld uit te voeren. Deze kunnen in applicaties worden geïntegreerd om verschillende processen, zoals verkoop, klantinteracties en automatisering, te verbeteren. Bovendien onderschrijft Dasha.AI een ultranatuurlijke gesprekservaring die menselijke interactie effectief repliceert, bestaande uit functies zoals responstijden met ultralage latentie, ultrarealistische stemsynthese en eigen promptingtechnieken die bijdragen aan een levensechte dialoog. Het platform introduceert DashaScript, een gepatenteerde programmeertaal voor agenten voor ongeëvenaard maatwerk en flexibiliteit, waardoor ontwikkelaars AI-agenten kunnen bouwen die complexe gespreksscenario's aankunnen en zich dynamisch kunnen aanpassen op basis van klantsegmenten. Ten slotte biedt Dasha.AI een whitelabel-platform waarmee ontwikkelaars branchespecifieke producten kunnen maken en gebruikers in staat stellen AI-agents te bouwen en te beheren zonder codering. Dit is vooral handig omdat klanten zich kunnen concentreren op het ontwerpen van intuïtieve gebruikersinterfaces en ervaringen, terwijl Dasha.AI zorgt voor de complexe backend-verwerking en -beheer.

Website: dasha.ai

