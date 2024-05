CrescoData is het toonaangevende Enterprise Commerce Automation Platform in Azië-Pacific. Het CrescoData Commerce Connect Platform is een integratieplatform dat product-, voorraad- en ordergegevens tussen 's werelds toonaangevende handelsplatforms in kaart brengt en automatiseert. Wij houden ervan om complexe Commerce data mapping- en automatiseringsproblemen op te lossen! Maak verbinding met de CrescoData Commerce-in-the-Cloud Suite om toegang te krijgen tot toonaangevende technologie die de kracht van cloud AI en Machine Learning benut om Commerce Data op schaal op intelligente wijze te verbinden, in kaart te brengen en te automatiseren. Begin met het verbinden van Channel API's zonder codering. Elimineer tijdrovend kanaalonderhoud met onze Channel Integration-as-a-Service (cPaaS). Mogelijkheid om toegang te krijgen tot meer dan 85 vooraf geconfigureerde connectoren via één enkele integratie. Het CrescoData Commerce Connect Platform: - Verwerkt meer dan 5 miljoen SKU's per dag - Verwerkt bestellingen van >USD$22 miljoen per maand - Is verbonden met meer dan 85 kanalen - Automatiseert meer dan 1.500 verkopers in 10 markten in 8 verschillende talen. CrescoData is opgericht in 2014 en heeft zijn hoofdkantoor in Singapore. Het team is verspreid over APAC en Europa.

Website: crescodata.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan CrescoData. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.