Gupshup.io is de toonaangevende Conversation Cloud voor marketing-, commercie- en ondersteuningsautomatisering. De automatiseringsoplossingen van Gupshup stellen meer dan 45.000 merken in India, Latijns-Amerika, Europa, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten in staat een betere klantervaring te bieden en de omzet te verhogen en tegelijkertijd kosten te besparen. Citibank, Akzo Nobel, Khan Academy, Unilever, MPL, Netflix, Flipkart en Ola zijn enkele van de belangrijkste klanten. Met één enkele berichten-API voor meer dan 30 kanalen voor spraak, tekst en chat, verwerkt de Gupshup Conversation Cloud meer dan 10 miljard berichten per maand.

Website: gupshup.io

