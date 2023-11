IC Markets is een in Australië gevestigde online brokerage die handelt in financiële derivaten, met hoofdkantoor in Sydney. IC Markets is gespecialiseerd in CFD's via Forex, aandelenindices, grondstoffen, obligaties en aandelenmarkten in Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Australië en Europa.

Website: icmarkets.com

