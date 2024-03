Clevertone is een on-demand persoonlijke assistent om uw dagelijkse taken uit te voeren. waarmee drukke individuen en gezinnen hun tijd kunnen terugwinnen en hun dagelijkse taken kunnen beheren. Met een persoonlijke aanpak en toegang tot een netwerk van lokale professionals biedt Clevertone oplossingen op maat om aan uw unieke behoeften te voldoen. Of u nu hulp nodig heeft bij het doen van boodschappen, het plannen van afspraken of het beheren van huishoudelijke taken, Clevertone kan u helpen meer gedaan te krijgen en u te concentreren op wat het belangrijkst is.

Website: clevertone.com

