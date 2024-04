PROBLEEM DAT WE OPLOSSEN Onnauwkeurige marketingrapportage graaft elk jaar een gat van 50 miljard dollar in de Amerikaanse marketingbudgetten. Campaigntrackly helpt bedrijven deze kloof te dichten door het eenvoudiger dan ooit te maken om metagegevens van campagnes en trackinglinks te standaardiseren die nauwkeurige inzichten en datagestuurde beslissingen opleveren. WAT WE 36X SNELLER DOEN. 10X GEMAKKELIJKER. 100% NAUWKEURIG. Eenvoudige, volledig geautomatiseerde campagne-metagegevens en URL-builder-app voor marketeers WAT ONDERSCHEIDT ONS In plaats van uw workflow te onderbreken en u te dwingen naar onze website te komen, komen wij naar u toe: uw Excel-, browser-, e-mail-/sociale platform. Naadloos. Eenvoudig. Snel. VOOR MARKETERS Bespaar tijd, minimaliseer het gedoe en elimineer het alledaagse wanneer u nauwkeurige rapportage opbouwt met onze eenvoudige, flexibele UTM-linkbouwers. We maken verbinding met uw platforms om u een naadloze, geautomatiseerde ervaring te bieden. VOOR DIGITALE ANALYSE Teams Ontvang elke keer nauwkeurige, consistente rapportagegegevens. U hoeft geen extra uren te werken om kapotte/ontbrekende gegevens te standaardiseren of te repareren. We maken rechtstreeks verbinding met uw downstream-platforms en geven u keer op keer eenvoudige, snelle en nauwkeurige gegevens.

Website: campaigntrackly.com

