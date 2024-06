Broadvoice Cloud PBX

Broadvoice vereenvoudigt de communicatie voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB) door krachtige cloud-PBX-, UC- en samenwerkingsfuncties te combineren met een virtueel callcenter in één bekroond Unified Communications as a Service (UCaaS)-platform dat functies van ondernemingsklasse levert tegen betaalbare tarieven. Het platform is verbonden met de veilige, redundante netwerk- en hostinginfrastructuur van Broadvoice, waardoor het MKB altijd, overal en met elk apparaat veilig verbinding kan maken met klanten. Broadvoice is gerangschikt in de Deloitte Technology Fast 500 en Inc. 500 snelst groeiende particuliere bedrijven in Amerika.

Website: broadvoice.com

