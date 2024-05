Samenwerken met vertrouwen. AvePoint biedt het meest geavanceerde platform om SaaS-activiteiten te optimaliseren en samenwerking te beveiligen. Meer dan 17.000 klanten wereldwijd vertrouwen op onze oplossingen om de digitale werkplek in Microsoft, Google, Salesforce en andere samenwerkingsomgevingen te moderniseren. Het wereldwijde kanaalpartnerprogramma van AvePoint omvat meer dan 3.500 beheerde serviceproviders, resellers met toegevoegde waarde en systeemintegrators, waarbij onze oplossingen beschikbaar zijn op meer dan 100 cloudmarktplaatsen. AvePoint, opgericht in 2001, is vijfvoudig Global Microsoft Partner of the Year en heeft zijn hoofdkantoor in Jersey City, New Jersey.

Website: avepoint.com

