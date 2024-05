Creative Virtual is een leider op het gebied van conversationele AI die in de branche wordt erkend vanwege onze bijna twintig jaar ervaring en ongeëvenaarde expertise. Onze innovatieve V-Person™ virtuele agent-, chatbot- en livechatoplossingen brengen mensen en AI samen om naadloze, gepersonaliseerde en schaalbare digitale ondersteuning voor klanten en werknemers te leveren. Toonaangevende wereldwijde organisaties vertrouwen op onze bekroonde technologie en deskundig advies om hun ondersteuningservaring te verbeteren, de kosten te verlagen, de omzet te verhogen en merkloyaliteit op te bouwen. Ons wereldwijde team en uitgebreide partnernetwerkondersteuning wordt over de hele wereld geïnstalleerd in meer dan 37 talen en biedt zowel gelokaliseerde samenwerking als internationale inzichten. Creative Virtual heeft zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en is actief in de Verenigde Staten, Australië, India, Singapore en Hong Kong.

