AudioStack is een in Londen/Barcelona/Washington DC gevestigd softwarebedrijf. AudioStack.ai is 's werelds toonaangevende infrastructuur voor volledig geautomatiseerde, schaalbare AI-audioproductie. Door geavanceerde technologieën zoals tekst naar spraak, muziek, op AI gebaseerde postproductie of versiebeheer met elkaar te verbinden, kunnen audiomerken en -bureaus in een handomdraai complexe audioproductieworkflows bouwen. Voor het eerst kunnen audio-items in realtime worden gemaakt, waardoor volledig nieuwe gebruiksscenario's worden ontgrendeld die sneller, op schaal adresseerbaar en kosteneffectiever zijn dan ooit tevoren.

Website: audiostack.ai

