Apploi is een oplossing voor het volgen van sollicitanten die is ontworpen om bedrijven in de gezondheidszorg te helpen vacatures op meerdere vacaturesites te delen om kandidaten te vinden en aan te trekken. Met het platform kunnen beheerders interviews plannen, aantekeningen maken en het onboarding-papierwerk automatiseren via een uniforme interface. Met het systeem kunnen managers aanbiedingsbrieven bijwerken, de vervaldata van certificeringen controleren, LPN-licenties valideren, kandidaten automatisch screenen en de prestatiestatistieken van vacatures analyseren

Website: hire.apploi.com

