Blader door de beste vacaturesites in één app en sla vacatures op met één tik. Bewaar en volg al uw vacatures op uw Huntr-bord. Verplaats opdrachten over verschillende fasen en weet bij elke kans waar u aan toe bent. Houd belangrijke data bij, zoals interviews, deadlines en tijdgevoelige taken. Voeg taken en notities die verband houden met het zoeken naar een baan toe. Visualiseer uw taken op een kaart. Een browser voor het zoeken naar werk: Met Huntr kunt u uw favoriete vacaturesites selecteren en ze allemaal in één app bekijken met één zoekopdracht. Zoek een vacature die u leuk vindt en sla deze met één tik op uw Huntr-bord op. Krachtige tool voor het volgen van vacatures: Houd alles bij wat u moet weten over uw vacatures. Voeg taken, notities en belangrijke gebeurtenissen toe, zoals interviews, deadlines en aanbiedingen. Bewaar de plaatsings-URL, functietitel, salaris, locatie, bedrijf en meer.

Website: huntr.co

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Huntr. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.