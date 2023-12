Ontdek het enige evenementenbeheerplatform op ondernemingsniveau dat eenvoudig te gebruiken is. Ontdek hoe we u kunnen helpen met uw volgende virtuele, hybride of persoonlijke evenement. Accelevents, de totaaloplossing voor het beheren van virtuele, hybride en persoonlijke evenementen, combineert op unieke wijze mogelijkheden op bedrijfsniveau met gebruiksgemak om uw evenementenplanningsproces te stroomlijnen. Ons platform wordt vertrouwd door 12.500 organisaties wereldwijd en brengt uw evenementenstrategie tot leven met 24/7 klantenondersteuning, geavanceerde gegevensbeveiliging en een breed scala aan functies. Met Accelevents kunnen evenementenplanners: - Binnen enkele minuten een evenementenwebsite maken. - Bouw moeiteloos een evenementenagenda op waarin sprekers en sessies automatisch worden geïntegreerd. - Stem het registratie- en ticketingproces af op hun unieke evenementbehoeften. - Bied een breed scala aan betaalmethoden aan, waaronder creditcards en facturering. - Implementeer opties voor begeleid en zelf inchecken. - Ontwerp en print eenvoudig professionele badges. - Help exposanten bij het vastleggen en kwalificeren van leads. - Ondersteun het drukke schema van bezoekers en evenementenpersoneel met eenvoudige evenement-apps. - Zend live inhoud uit via onze eigen uitzendstudio of een A/V-provider van uw keuze. - Beheer exposanten en sponsors op grote schaal. - Vergroot de betrokkenheid van bezoekers met AI-gestuurd netwerken, gamificatie en meer. - Krijg gedetailleerde inzichten in de prestaties van evenementen via uitgebreide analyses.

Website: accelevents.com

