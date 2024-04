Social27 maakt evenementen mogelijk die de verkoop versnellen en een gemeenschap opbouwen. Organiseer virtuele, hybride, persoonlijke evenementen en webcasts die leuk, veilig en wereldwijd schaalbaar zijn. Social27 Virtual Event Platform biedt de beste virtuele en hybride mogelijkheden voor netwerken van deelnemers, presentatie van sponsors en exposanten, en naadloze sprekersessie-ervaringen. Sponsors en exposanten: Geef sponsors en exposanten de mogelijkheid om hun eigen Exhibitor Booth Microsite te creëren om enthousiasme op te bouwen en leads te genereren. Sprekers: Maak het gemakkelijk voor sprekers om indrukwekkende presentaties te geven en verbinding te maken met deelnemers – het is net zo eenvoudig als deelnemen aan een Zoom- of Teams-vergadering. Deelnemers: maak gebruik van de kracht van onze aanbevelingsengine, zodat bezoekers in contact kunnen komen met de mensen, sponsors en sessies die hen het meest interesseren. Bezoek Social27.com voor meer informatie of om een ​​demo met ons te plannen!

Website: social27.com

