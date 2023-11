De American Academy of Family Physicians werd in 1947 opgericht om hoge kwaliteitsnormen voor de huisartsgeneeskunde, een uitloper van de klassieke huisarts, te bevorderen en te handhaven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Leawood, Kansas.

Website: aafp.org

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan AAFP. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.