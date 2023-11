Het gaat over het aanleren van een nieuwe gewoonte: Schrijven. Elk. Dag. Ik ben al lang geïnspireerd door een idee waar ik voor het eerst over hoorde in The Artist's Way, genaamd ochtendpagina's. Ochtendpagina's zijn drie pagina's die elke dag worden geschreven, doorgaans aangemoedigd om met de hand te schrijven, meestal 's ochtends gedaan, en dat kan over alles en nog wat gaan dat in je hoofd opkomt. Het gaat erom dat je alles uit je hoofd haalt, en het is op geen enkele manier de bedoeling dat het wordt bewerkt of gecensureerd. Het idee is dat als je er een gewoonte van kunt maken om drie pagina's per dag te schrijven, dit je zal helpen je hoofd leeg te maken en de ideeën de rest van de dag te laten stromen. In tegenstelling tot veel andere oefeningen in dat boek, ontdekte ik dat deze echt werkte en echt heel nuttig was. Ik heb de oefening gebruikt als een geweldige manier om hardop na te denken zonder dat ik me zorgen hoef te maken over halfgevormde ideeën, willekeurige raaklijnen, privézaken en alle andere dingen in ons hoofd die we er vaak uit filteren voordat we ze ooit hebben uitgesproken of erover hebben geschreven. hen. Het is een dagelijkse hersendump. In de loop van de tijd heb ik ontdekt dat het ook heel nuttig is als hulpmiddel om vastgelopen gedachten op gang te brengen, of om een ​​rotte stemming tot op de bodem uit te zoeken. 750 Words is de online, toekomstgerichte, leuke vertaling van deze oefening.

Website: 750words.com

