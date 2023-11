Welkom bij de Lindywell-app: Pilates en evenwichtig leven door Robin Long. Binnen ervaar je Lindywells benadering van Pilates in de kern, voeding (geen beperking) en een bloeiende mentaliteit, allemaal binnen handbereik. Pilates is een houdingherstellende en centrerende oefening voor het hele lichaam die ideaal is voor elke leeftijd en elk lichaamstype. Door bewust te bewegen maak je verbinding met je lichaam en train je je spieren op een geheel nieuwe manier. Om nog maar te zwijgen: u kunt al in slechts 15 minuten per dag resultaten behalen en er is geen apparatuur vereist om aan de slag te gaan.

Website: lindywell.com

