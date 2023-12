Brett opp ermene og legg ned kortene! Urban Rival er et virkelig originalt, gratis samlekortspill. Det er et ferdighets- og strategispill som lar deg lage din egen gjeng og utfordre andre spillere i raske og rasende kamper. Spillene er enkle, men intense og på bare noen få minutter kan du kontrollere hele Clint City ved å bruke Pillz-, Fury- og bløffeferdighetene dine til god bruk! Urban Rivals er et virtuelt kortspill med mange spillere på nettet. Spillet har over 2000 karakterer med varierende rariteter og evner til å oppdage, samle og gå opp i nivå ved å kjempe live mot spillere fra hele verden.

Nettside: urban-rivals.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Urban Rivals. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.