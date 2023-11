Subway Clash 3D er et flerspillerskytespill der du må ned i t-banene og gjøre deg klar til å lede laget ditt i kampen mot kloakken! Skyt og ødelegg så mange av motstanderne dine som mulig for å lande deg selv på toppen av poengtavlene. Plukk opp flere våpen og helseforsterkninger for å hjelpe deg på veien. Subway Clash 3D på Poki fungerer også på mobilnett, slik at du kan ta med deg skytingen uansett hvor du går.Freeway Interactive er kjent for Clash 3D-serien og er basert i Russland. De har andre spill på Poki: Farm Clash 3D, Ninja Clash Heroes, Rocket Clash 3D, Sniper Clash 3D, Winter Clash 3D og Airport Clash 3D

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Subway Clash 3D. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.