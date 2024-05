Royal Card Clash er et spennende kortspill hvor du må strategisk spille nummererte kort for å slå de kongelige kortene. Hver tur har du et valg om å spille tre kort i tre forskjellige baner. Kort i hver farge kan skade hver kongelig, men bare et kort i samme farge kan ta ut et kongekort. Du må være strategisk med hensyn til hvilke kort du spiller og når, ellers går du tom for kort! Har du det som trengs for å regjere i Royal Card Clash?

Nettside: poki.com

